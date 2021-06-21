Lucas Lima, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 17:41
Lucas Lima, Başakşehir'de
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İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu. Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

 


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