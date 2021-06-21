Lucas Lima, Başakşehir'de
Medipol Başakşehir Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer ettiğini açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu. Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
? Hoş geldin Lucas Lima |— İstanbul Başakşehir ???? (@ibfk2014) June 21, 2021
?? https://t.co/lJ3lhJTj6i pic.twitter.com/XewC4GDwuM
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- BDDK'den banka kredilerine ilişkin yeni karar
- Yaycı toplantıyı terk etmiş!
- Asistan hekimlere büyük ayıp
- Elon Musk ile CEO atıştı; Bitcoin düştü!
- Pazar günü yasağı kalkacak mı?
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu
- SBK'nin mal varlığı açıklandı