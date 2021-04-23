Luka Doncic, Lakers'ı yıktı
NBA'e gece oynanan altı maçla devam edildi. Dallas Mavericks'in Sloven yıldızı Luka Doncic, takımını Los Angeles Lakers karşısında zafere taşıdı.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 30 sayı kaydettiği mücadelede Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren ekiplerden Mavericks, Lakers'ı yenerek sezonun 32. galibiyetini aldı.
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 8 asist, Kristaps Porzingis ise 19 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.
Lakers'ta Dennis Schröder'in 25 sayı, 13 asistlik "double-double"ı ile Kentavious Caldwell-Pope'un 29 sayısı kazanmak için yeterli olmadı. Sakatlığının ardından yaklaşık 2,5 ay sonra parkelere dönün Anthony Davis, 17 dakika süre aldı ve 4 sayı, 4 ribaunt kaydetti.
FURKAN'SIZ PHILADELPHIA, BUCKS'A KAYBETTİ
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta Milwaukee Bucks'a 124-117 yenildi.
Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 16 ribauntla Bucks'ın 36. galibiyetinde önemli pay sahibi olurken, Khris Middleton 24 sayı, 5 asist, Bobby Portis 23 sayı, 5 ribauntluk katkı verdi.
Üst üste 3. kez kaybeden 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 3 ribaunt, Shake Milton 20 sayı, 4 asist, Tobias Harris de 18 sayı 6 asistlik performans sergiledi.
Gecenin toplu sonuçları:
Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 100-135
Boston Celtics-Phoenix Suns: 99-86
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 124-117
San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 106-91
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 108-91
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 115-110
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