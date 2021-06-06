<p>Teknik direktörlüğe Allegri'yi getiren Juventus'ta Merih Demiral'ın transferi gündemde.&nbsp;</p>
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Teknik direktörlüğe Allegri'yi getiren Juventus'ta Merih Demiral'ın transferi gündemde. 

<p>Gazetta'nın haberine göre savunmaya takviye planlayan Juventus, Merih Demiral için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Juventus'ta istediği forma şansını bulamayan milli futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği öne sürüldü</p>
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Gazetta'nın haberine göre savunmaya takviye planlayan Juventus, Merih Demiral için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Juventus'ta istediği forma şansını bulamayan milli futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği öne sürüldü

<p>Juventus, transfer pazarında birçok kulübün ilgi duyduğu Merih Demiral'ın satışından 40 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. İtalyan devi genç stoper için takas takas opsiyonlarını da değerlendirmeye almayı planlıyor.</p>
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Juventus, transfer pazarında birçok kulübün ilgi duyduğu Merih Demiral'ın satışından 40 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. İtalyan devi genç stoper için takas takas opsiyonlarını da değerlendirmeye almayı planlıyor.

<p>Juventus'taki ikinci sezonunu geçiren Merih Demiral, 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan transfer edilmişti. 23 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunun önemli parçalarından biri.</p>
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Juventus'taki ikinci sezonunu geçiren Merih Demiral, 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan transfer edilmişti. 23 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunun önemli parçalarından biri.

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