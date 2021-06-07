Lukas Podolski'den Ergin Ataman'a ikinci tebrik mesajı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 22:14

Sezonu Süper Lig ekibi Antalyaspor'da tamamlayan ve geçmişte Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes'i ve başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik etti.

Podolski, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dostum Ergin Ataman'ı ve takımı Anadolu Efes'i final serisindeki üç maçta Fenerbahçe’yi toplam 89 sayı farkla yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olduğu için tebrik ederim..."

36 yaşındaki futbolcu, Anadolu Efes'in geçtiğimiz günlerdeki Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun. Anadolu Efes için çok hak edilmiş bir zafer!" mesajıyla kutlamıştı.

Podolski'nin paylaşımı: