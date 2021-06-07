Lukas Podolski'den Ergin Ataman'a ikinci tebrik mesajı
Antalyaspor ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Ergin Ataman'ı Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile yaşadığı şampiyonluk için tebrik etti.
Sezonu Süper Lig ekibi Antalyaspor'da tamamlayan ve geçmişte Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes'i ve başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik etti.
Podolski, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dostum Ergin Ataman'ı ve takımı Anadolu Efes'i final serisindeki üç maçta Fenerbahçe’yi toplam 89 sayı farkla yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olduğu için tebrik ederim..."
36 yaşındaki futbolcu, Anadolu Efes'in geçtiğimiz günlerdeki Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun. Anadolu Efes için çok hak edilmiş bir zafer!" mesajıyla kutlamıştı.
Podolski'nin paylaşımı:
Dostum Ergin Ataman’ı ve takımı @anadoluefessk’yı final serisindeki üç maçta Fenerbahçe’yi toplam 89 sayı farkla yenerek @basketsuperligi’nde şampiyon olduğu için tebrik ederim...— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) June 7, 2021
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi