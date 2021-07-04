Lüksemburg’da Covid-19 hükümete sıçradı

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

(DHA)
04 Temmuz 2021 Pazar, 23:18
Lüksemburg’da Covid-19 hükümete sıçradı
Abone Ol google-news

Başbakan Xavier Bettel’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Bettel’in 10 gün boyunca karantinada kalacağı ve şu anda ateş ve baş ağrısı gibi hafif semptomlar gösterdiği aktarılarak, Bettel’in bu süreçte evden çalışacağı ifade edildi.


Yerel basında, Bettel’in 6 Mayıs’ta AstraZeneca aşının ilk dozunu aldığı ifade edilirken, 24-25 Haziran'da ise Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katıldığına dikkat çekildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler