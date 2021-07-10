Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan UEFA'ya tepki

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:58

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, UEFA'nın EURO 2020'de açılan LGBTİ karşıtı pankartlar nedeniyle Macaristan Milli Takımı'na üç maç seyircisiz oynama cezası vermesine sert ifadelerle tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan Szijjarto, UEFA'yı "zavallı bir organizasyon" olarak niteledi:

"Bize seyircisiz oynama cezası veren UEFA, zavallı ve korkak bir kurum. Komünizm döneminde olduğu gibi muhbirlerin suçlamaları var ama kanıt yok. Bu kararı veren UEFA komitesi zavallı ve korkaktır! Kendilerinden utanmalılar!"

"UTANÇ VERİCİ, SKANDAL"

Szijjarto, sözlerine şöyle devam etti:

"UEFA bu aldığı kararla şunu diyor: Ulusal marş okurken oyuncuları kışkırtmak normal. Kaleciye lazer tutmak normal. Taraftarlara nesneler atmak normal. Ancak harika bir atmosfer yaratan stadyumu kapatabilirsiniz. Utanç verici! Skandal!"

Macaristan'a verilen üç maçlık cezanın ikisi, takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak. Bir maçlık ceza ise iki yıllığına askıya alındı. UEFA, ayrıca Macaristan Futbol Federasyonu'na 100 bin avroluk para cezası ve seyircisiz oynanacak maçlara "Eşit oyun" yazan bir pankart asma cezası verdi.