Macaristan'dan maske kararı: Kapalı alanlarda takma zorunluluğu kaldırılıyor
Macaristan'da Covid-19'a karşı aşılananların sayısı 5,5 milyonu geçtiği için kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararı alındı.
Macaristan'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle yarından itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun yanı sıra birçok kısıtlamaya son verildi.
Genelgeye göre toplu taşıma, market ve diğer kapalı alanlarda hizmet verilen yerlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Sadece hastane ve sosyal kurumlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.
Bağışıklık kartıyla girilebilen restoran, otel ve sosyal tesislerde bu zorunluluk kaldırılırken market ve diğer iş yerlerinde kişi sayısı kısıtlamasına son verildi.
Toplantı ve törenlerin 50 kişi yerine 100 kişiyle yapılabileceği belirten genelgede, düğünlerdeki kişi sınırlaması ise 200'den 400'e yükseltildi.
Genelgede, yüksek öğretim kurumlarının sonbahardan itibaren yüz yüze eğitime geçeceği kaydedildi.
Macaristan'da son 24 saatte 37 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 808 bin 197'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 29 bin 992 kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- Erdoğan'ın yakını Birinci hakkında yeni gelişme
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- 'Şampanya'lı fotoğrafları böyle çözdüler!
- Kartal Tibet yaşamını yitirdi
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber