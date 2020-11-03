Macron: Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaşıyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırıdan dolayı Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını belirtti.
Macron, Viyana'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından Fransızca ve Almanca açıklama yaptı.
Fransızlar olarak Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını ifade eden Macron, "Fransa'dan sonra saldırıya uğrayan dost ülke ve Avrupamız oldu. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
AB'DEN KINAMA
Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, "Avrupa, yaşam hakkını ve insani değerleri ihlal eden bu korkakça saldırıyı güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesini kullandı.
Kalbinin kurbanlar ve Viyana halkıyla olduğunu belirten Michel, "Avusturya'nın yanındayız" mesajını paylaştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabında, "Viyana'da düzenlenen vahşi saldırı nedeniyle şoke oldum ve büyük üzüntü duydum" ifadesine yer verdi.
Von der Leyen, Avrupa olarak Avusturya ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Nefretten ve terörden daha güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.
Viyana'nın turistik bölgesinde meydana gelen olayda, polis ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullanmıştı. Avusturya İçişleri Bakanlığı, saldırıda iki kişinin öldüğünü açıklamıştı.
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