Macron’dan aşı sertifikası zorunluluğu açıklaması: ‘Sınırlamalar herkese değil, aşı olmayana uygulanacak’

13 Temmuz 2021 Salı, 10:23

Macron, Delta varyantıyla mücadele kapsamında Ağustos'tan itibaren restoran, bar, kafe, sinema, hastane, alışveriş merkezi gibi kamuya açık mekanlara girişte aşı sertifikası zorunluluğu getiren bir dizi önlem açıkladı.

Fransa'da Corona virüsü vakalarında Delta varyantının çoğunluğu oluşturması üzerine ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Macron, Fransızlar'ın çabaları sayesinde virüsün geriletildiğini ancak tüm dünyada hızla yayılan ve ilk virüsün üç katı daha bulaşıcı özelliğe sahip olan Delta varyantının önlenmesi için yeni önlemler almak zorunda olduklarını kaydetti. Delta varyantının "aşının olmadığı tüm alanlara" girdiğini belirten Macron, Fransızlar'ı yaz boyunca aşı olmaya, sonbahara daha güçlü ve güvenli girmeye çağırdı.

OKULLARIN AÇILMASIYLA...

Salgının 2021 yılı boyunca ve 2022'nin birkaç ayında da etkisini göstermeye devam edeceğini belirten Macron, şimdilik duruma hakim olduklarını, ancak şimdi harekete geçilmezse, vaka sayılarının kesin bir şekilde artacağını ve hastanelerde yığılmaların yeniden başlayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, yaz ayları boyunca yoğun aşı kampanyasına devam edeceklerini, sonbaharda okulların açılmasıyla birlikte ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için de özel kampanya başlatacaklarını belirtti.

‘AŞI OLMAYANA UYGULANACAK’

"Aşı sayesinde virüsün bulaşma gücü 12'ye bölünüyor ve ciddi türlerin yüzde 95'i engelleniyor" diyen Macron, "Denklem basit. Ne kadar çok aşı olursak, virüsün yayılması için o kadar az alan bırakırız; hastaneye yatışlardan ve belki daha da tehlikeli hale gelecek olan diğer mutasyonlardan o kadar kaçınırız" diye konuştu.

Bundan böyle "Covid sınırlamalarının herkese değil, aşı olmayana uygulanacağını" belirten Macron, aşı sertifikasını, 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişiyi ağırlayan eğlence mekanlarında, Ağustos ayından itibaren de bar, kafe, restoran, hastane, huzurevi girişleriyle; uçak, otobüs ve tren seferlerinde zorunlu hale getireceklerini duyurdu. Macron, yalnızca "15 gün önce iki doz aşısını olan ya da PCR testi negatif çıkanların" bu mekanlara alınacağının altını çizdi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi