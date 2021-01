'Madencinin Kızı' filminin yönetmeni Michael Apted hayatını kaybetti

09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:33

Michael Apted

14 insanın hayatını takip eden televizyon belgesel serisi "Up"ın yönetmeni Michael Apted, 79 yaşında hayatını kaybetti.

56 yıldır devam eden "Up" serisi 1964 yılında yayımlanmaya başlandı. 7 yaşında olan 14 kişinin hayatını takip eden belgesel serisi, her 7 yılda bir güncellenerek bugüne kadar sürdü.



Yönetmen ayrıca, "Madencinin Kızı" (Coal Miner's Daughter), "Sisteki Goriller" (Gorillas in the Mist) ve James Bond serisinin 1999 yapımı filmi "Dünya Yetmez" (The World is not Enough) filmlerinin de yönetmenliğini üstlenmişti.

Apted'in hayatını kaybettiğini Hollywood Reporter'a doğrulayan temsilcileri, ölümüne dair herhangi bir detay paylaşmadı.

"The World is not Enough"ın tema müziklerini yapan Garbage grubu Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda Apted'i "keyifli, büyüleyici bir ruh" olarak tanımladı.

Rest in peace Michael Apted. You delightful, charming soul. Thank you for sprinkling us with some of your stardust. #theworldisnotenough — Garbage (@garbage) January 8, 2021

Bond filminin tema müziklerini besteleyen ve Apted ile üç farklı filmde daha birlikte çalışan besteci David G Arnold ise, Apted'le çalışabildiği için şanslı hissettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Michael ile aralarında Bond ve Narnia'nın da bulunduğu dört filmlik bir rodeoya çıkabildiğim için şanslıydım. Ondan daha güvenilir, komik, arkadaş canlısı ve en önemlisi nazik bir insan ile asla karşılaşamazsınız. Onu tanımış olduğum için çok mutluyum ve aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüm."