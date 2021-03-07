Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı yapıldı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından yapıldı.
Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı. Twitter hesabından aşı olduğu videoyu paylaşan Maduro, "Anı paylaşıyorum. Sputnik V'nin ilk doz aşısını aldım. Bu aşı ile sağlık personelimizin büyük bir kısmını aşıladık ve tüm halkımızı korumak için başka aşıları da ekleyerek hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sputnik V aşısının 2'nci sevkiyatının da ülkeye ulaştığını belirten Maduro, yaptırım ve engellemelere rağmen halkın hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini kaydetti.
Ülkede 141 bin 885 kişi virüse yakalanırken, bin 378 kişi yaşamını yitirdi.
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