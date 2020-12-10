Yakın arkadaşından, Mafya lideri Çakıcı'nın aracının aranmasına sert tepki: İdari soruşturma gerektiriyor
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘yakın dostu’ olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, Çakıcı’nın aracının polisin rutin uygulamasına tepki gösterdi. Çakmaktaş, “Bu talimatı kim verdi?” diyerek, polislere idari soruşturma açılması gerektiğini savundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘dava arkadaşı’ ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın aracının polis tarafından rutin kontrol sırasında durdurulup arandığı öğrenildi.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Çakıcı’nın ‘yakın arkadaşı’ olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, aramanın İstanbul KOM ekipleri tarafından yapıldığını aktardı.
“Neler oluyor? Bu ne demek? Bu talimatı kim verdi?” diyen Çakmaktaş, polisin her vatandaşı çevirebileceğini ancak Çakıcı’nın CHP ile HDP’nin eşzamanlı olarak ‘teröristlikle’ suçladığı bir dönemde bu aramanın ‘soru işareti yarattığını’ ve ‘manidar’ olduğunu savundu.
‘İDARİ SORUŞTURMAYI GEREKTİREN DURUM’
Çakmaktaş sözlerinin devamında, aramayı gerçekleştiren polislere idari soruşturma açılması gerektiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
“KOM, yol kontrolü yapmaz; yapmışsa nokta atışı olarak alınan bir talimatın gereğini yapmıştır. CHP ve HDP’nin “terörist” suçlamasına maruz kalan Alaattin Çakıcı’yı güzergahta durdurarak kontrole tabi tutmak, olsa olsa FETÖ ve PKK zihniyetli kriptoların işi olabilir. Terörist ithamına maruz bırakılarak PKK’ye DHKP-C’ye hedef gösterilen Alaattin Çakıcı’nın manidar zamanda ve mahalde durdurularak aranması idari soruşturmayı gerektiren bir durumdur.
Güzergahta teröristlere hedef gösterilen birinin aranması akla başka bir şey getirmiyor. O noktada arama-konrol yapılarak bölgeye, mekana dikkat mi çekilmek istendi? Malum, İstanbul Vadi'de Alaattin Çakıcı'nın ofisi olduğu gibi Mehmet Ağar'ın oğlunun, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlunun da ofisi var. Konunun hassasiyeti dikkate alınarak sorulu ve/veya sorumlular hakkında gereken işlem yapılmalıdır.”
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem