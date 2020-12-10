Yakın arkadaşından, Mafya lideri Çakıcı'nın aracının aranmasına sert tepki: İdari soruşturma gerektiriyor

10 Aralık 2020 Perşembe, 10:01

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘dava arkadaşı’ ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın aracının polis tarafından rutin kontrol sırasında durdurulup arandığı öğrenildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Çakıcı’nın ‘yakın arkadaşı’ olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, aramanın İstanbul KOM ekipleri tarafından yapıldığını aktardı.

“Neler oluyor? Bu ne demek? Bu talimatı kim verdi?” diyen Çakmaktaş, polisin her vatandaşı çevirebileceğini ancak Çakıcı’nın CHP ile HDP’nin eşzamanlı olarak ‘teröristlikle’ suçladığı bir dönemde bu aramanın ‘soru işareti yarattığını’ ve ‘manidar’ olduğunu savundu.

‘İDARİ SORUŞTURMAYI GEREKTİREN DURUM’

Çakmaktaş sözlerinin devamında, aramayı gerçekleştiren polislere idari soruşturma açılması gerektiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“KOM, yol kontrolü yapmaz; yapmışsa nokta atışı olarak alınan bir talimatın gereğini yapmıştır. CHP ve HDP’nin “terörist” suçlamasına maruz kalan Alaattin Çakıcı’yı güzergahta durdurarak kontrole tabi tutmak, olsa olsa FETÖ ve PKK zihniyetli kriptoların işi olabilir. Terörist ithamına maruz bırakılarak PKK’ye DHKP-C’ye hedef gösterilen Alaattin Çakıcı’nın manidar zamanda ve mahalde durdurularak aranması idari soruşturmayı gerektiren bir durumdur.

Güzergahta teröristlere hedef gösterilen birinin aranması akla başka bir şey getirmiyor. O noktada arama-konrol yapılarak bölgeye, mekana dikkat mi çekilmek istendi? Malum, İstanbul Vadi'de Alaattin Çakıcı'nın ofisi olduğu gibi Mehmet Ağar'ın oğlunun, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlunun da ofisi var. Konunun hassasiyeti dikkate alınarak sorulu ve/veya sorumlular hakkında gereken işlem yapılmalıdır.”