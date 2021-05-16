Maganda kurşunu yine can aldı

16 Mayıs 2021 Pazar, 17:30

Olay, dün akşam Şehitler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi alkol alıp, evinin balkonundan tabancasıyla rastgele birkaç el ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler çapraz binadaki evlerinin odasında oynayan Emrah Altunbey'e isabet etti. Bağıran Emrah'ı duyan ailesi odaya girince çocuklarını kanlar içinde buldu.

KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve polis geldi. Ensesinden yaralanan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunbey doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Olaydan hemen sonra bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheli İbrahim Bahtiyaroğlu'nu (65) ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bahtiyaroğlu, mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen İbrahim Bahtiyaroğlu (65), 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Bahtiyaroğlu, geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkaralarak cezevine teslim edildi.