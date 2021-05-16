Maganda kurşunu yine can aldı
Kars'ta Ramazan Bayramı'nın son gününde evde oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey, bir kişinin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam Şehitler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi alkol alıp, evinin balkonundan tabancasıyla rastgele birkaç el ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler çapraz binadaki evlerinin odasında oynayan Emrah Altunbey'e isabet etti. Bağıran Emrah'ı duyan ailesi odaya girince çocuklarını kanlar içinde buldu.
KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve polis geldi. Ensesinden yaralanan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunbey doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Olaydan hemen sonra bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheli İbrahim Bahtiyaroğlu'nu (65) ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bahtiyaroğlu, mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
İfadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen İbrahim Bahtiyaroğlu (65), 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Bahtiyaroğlu, geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkaralarak cezevine teslim edildi.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor