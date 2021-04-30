Ufuk Uras’ın veteriner yeğenine maganda saldırısı
Ufuk Uras’ın veteriner yeğeni Arda Erdabak, aracıyla trafikte ilerlerken tartıştığı magandaların hedefi oldu. Ardabak beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün gece Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Siyasetçi Ufuk Uras’ın veteriner hekim olan yeğeni Arda Erdabak, rahatsızlanan bir köpeği tedavi etmek için aracıyla seyir halinde ilerlediği esnada başka bir otomobilde bulunan iki kişiyle sözlü tartışmaya girdi. Tartışma trafik ışıklarına gelindiği esnada kavgaya dönüştü. Araçtan inen iki kişi, genç veterinere saldırdı.
Yanında arkadaşı bulunan Erdabak, trafik magandalarının hedefi oldu. Kafasına defalarca yumruk darbesi alan genç veteriner yere yığıldı. Kanlar içinde yere yığılan veterineri gören magandalar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Erdabak’ın yanında bulunan arkadaşı telefonla sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Erdabak’ın beyin kanaması geçirdiği ve burnunun kırıldığı tespit edildi. Arda Erdabak’ın anne ve babasını da küçük yaşta trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganları tespit etti. İki saldırgan kısa sürede yakalanarak karakola getirildi. İşlemleri devam eden saldırganların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
URAS, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Olayı sosyal medya hesabından duyuran siyasetçi Ufuk Uras, "Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 1’de aracıyla giderken trafik magandaları niye önüme geçtin diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Saldırganlar yakalanmış, destek veren herkese çok teşekkür ederim, umarım Arda’dan da sevindirici haberleri alırız. Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.
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