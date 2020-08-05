Mahkeme Wikipedia yasağı için tazminat davasını reddetti

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Doğru’nun avukatı Acun Papakçı, “Türkiye’deki kullanıcıların ‘bilgi ve fikirlere erişme hakkı’ yok sayılmıştır” dedi. Dünyanın en çok kullanılan bilgi bankalarından biri olan Wikipedia 2017 yılında Ankara 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ülkemizde erişime kapatılmıştı.

Geçen Ocak ayında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gerekçeli kararınının açıklanmasının ardından Wikipedia kullanıma açılmıştı. AYM kararında, “İfade özgürlüğüne yapılan söz konusu müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.

Papakçı, AYM tarafından Türkiye’deki kullanıcıların fikir ve bilgilere erişme hakkını sınırlandırdığının tespit edildiğini belirterek, “Bunun bir hukuk devletindeki sonucu kullanıcı olarak hakkı ihlal edilenin zararının idare tarafından tazmin edilmesidir. Ankara 12. İdare Mahkemesi, AYM kararında somut olarak tespit ettiği kullanıcıların sahip olduğu ‘bilgi ve fikirlere erişme hakkını’ aklına dahi getirmemiş veya getirmek istememiştir. Kararında basitçe müvekkilime ‘Wikipedia’ ya 3 yıl giremediysen, dünyanın en büyük ve güncel ansiklopedisindeki bilgi ve fikirlere ulaşamadıysan ne olmuş ki?’ demektedir” diye konuştu.

Papakçı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ankara 12. İdare Mahkemesi Türkiye’nin bir bilgi toplumu olmadığı anlamına gelen bir karar vermiştir. Karara itiraz edeceğiz. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin bu yanlışı düzelteceğini ummakla beraber, bilgi toplumu olma yolunda uyuşmazlığın tekrar AYM önüne geleceğini ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacağını da göz ardı etmiyoruz.”