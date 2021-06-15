Mansimov'un açtığı davada, mahkeme Yalıkavak marina kararını verdi

15 Haziran 2021 Salı, 15:54

Türkiye aylardır, bir marinanın adını sık sık duyuyor. O marina Bodrum Yalıkavak'taydı. Değeri 200 milyon doları aşan Yalıkavak Marina'nın sahibi ise Forbes'in dünyanın en zengin 500 iş insanı arasında gösterilen Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'ydu.

Bodrum Yalıkavak’ta turizm ve otel yatırımları da bulunan Mansimov, 2010 yılında Port Bodrum Yalıkavak Marina'yı, Profilo Holding'in sahibi Yahudi asıllı Türk iş adamı Cefi Jozef Kamhi'den satın almıştı. Mansimov marinanın alımı için 42 milyon doları cebinden çıkarmıştı.

Mansimov, satın aldığı günden itibaren Yalıkavak Marina'ya milyonlarca euro yatırım yapmıştı. Nitekim Yalıkavak marina, iki kez Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası seçilmişti. Ve bu marinada 620 yat aynı anda ağırlanabiliyordu. Dünyanın en zengin ve önde gelen siyasetçileri de görüşmelerini burada gerçekleştiriyordu.

Ardından Mansimov, marinanın yönetimini ileride kendisine açılan FETÖ soruşturmasında tanık olan Alaattin Aykaç'a bırakmıştı. Yönetimde, Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil de vardı. 2012 yılında ise şirketin yüzde 50 hissesini, ardından da 2016’da ise Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm şirketinin bütün hisseleri RSR Holding'e devredilmişti. RSR Holding'in sahibi ise Anar Alizade idi. Alizade ismi ise Azerbaycan petrol devi SOCAR’a çıkıyordu.

YÖNETİME AĞAR GEÇMİŞTİ

Mansimov, marinadaki hisselerinin bir bölümünü, 2016 yılında satmıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra Gurbanoğlu, otel ve marinanın değerinin altında hatalı biçimde devrinin gerçekleştirildiği iddiasıyla Palmarina Holding ve RSR Holding’e dava açmıştı.

Mansimov açtığı davada söz konusu devir bedelinin hatalı bir biçimde belirlendiğini iddia etmişti.

Türkiye ise bu marinayı Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar üzerinden tanıdı. Neden mi?

Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’na 2014 yılında eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP’li vekil Zülfü Tolga Ağar şube müdürü olarak atanmıştı.

MANSİMOV “DOLANDIRILDIM” DİYORDU

Palmali’nin sahibi olan Mübariz Mansimov geçen sene tutuklanırken Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Ağar oturmuştu.

Mansimov, satışın gerçekleşmesinin ardından Bodrum’da dava açmıştı. Sonra da İstanbul’da suç duyurusunda bulunmuştu. Bodrum'daki davayı ise kaybetmişti. Mansimov, marinanın değerinin 220 milyon dolar olduğunu ancak 31 milyon dolar ödendiğini söylüyordu. Yani Mansimov, "Dolandırıldım" diyordu.

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker de geçen aylarda yayınladığı videolarla marinayı gündeme getirmişti. Ve Mehmet Ağar üzerinden Yalıkavak Marina tartışılmaya başlanmıştı. Öte yandan baba ve oğul Ağar’ın, 1 Haziran’da Marina yönetiminin aldığı kararla görevlerine son verilmişti.

(Geçen yıl Alaattin Çakıcı-Mehmet Ağar-Engin Alan-Korkut Eken'in Yalıkavak Marina'da verdiği fotoğraf)

MANSİMOV DAVAYI KAYBETTİ

Mansimov, geçen yıl ise FETÖ’den tutuklanmış aylarca hapis yatmış ve 5 yıl hapis cezası alıp tahliye olmuştu. Mansimov davayla ilgili ise mahkeme sorgusunda, “Marinaya karşı dava açtım mallarımı geri almak için. Bütün bunları davadan vazgeçirmek için yaptılar” diyordu.

Evet, Mansimov marina davasını Bodrum’da kaybetmişti.

Öte yandan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava ise devam ediyordu. Ve o davada bugün karar çıktı.

Marinanın sahibi Anar Alizade, Mansimov’un eski çalışanı ve CEO’su Alaattin Aykaç ile eski yöneticileri Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil beraat etti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: DELİLLER İNCELENMEDİ

Konuyla ilgili konuştuğum Mansimov’un avukatı Fatih Turhan ise duruşmanın apar topar görüldüğünü, delillerin incelenmediğini söyledi. Kararı kabul etmediklerini söyleyen ve İstinaf Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirten Turhan, 1 tanığın da dinlenmediğini ifade etti.

Turhan açıklamasının devamında, “Kararın eksik inceleme ve araştırma sonucu delillerin tamamı toplanmadan ve tartışılmadan verildiği , bu sebeple usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yani Mansimov’un davadan vazgeçirilmek için hapse atıldığını söylediği Yalıkavak Marina’da SOCAR hakimiyeti şimdilik tescillenmiş oldu.