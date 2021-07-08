Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Çakmak Stadı yıkıldı!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 16:17

Ümraniye'nin Çakmak Mahallesi'nde bulunan Çakmak Stadı bu sabah belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Ümraniye Belediyesi Başkanı İsmet Yıldırım'ın stadyumu yıkıp yerine havuz yaptırma projesi mahalle halkının tepkisini toplamıştı. Bunun üzerine Çakmak Spor Kulübü'nün açtığı dava sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesi 30 Haziran 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararını vermşti.

Ancak AKP'li Ümraniye Belediyesi kararı tanımayarak bu sabah saatlerinde Çakmak Spor Tesislerini yıktı.

Yıkım gününden kimsenin haberi olmaması hatta Çakmak Stadı'nda maç oynamak için bekleyen çocukların yıkımı sabah saatlerinde öğrenmesi ise şaşkınlık yarattı.

"DURDURMA KARARINA RAĞMEN PALDIR KÜLDÜR YIKTILAR"

2019'da yapılan seçimlerde CHP Ümraniye Belediyesi Başkan Adayı Cafer Aktürk, cumhuriyet.com.tr'ye konuştu.

Aktürk "1977 yılından beri burada top oynanır. Eskiden toprak sahaydı. Yani mahallelin aşina olduğu, vakit geçirdiği bir alanı yıktılar. İnsanlar burada, saha içerisinde, yürüyüş yapar, spor yaparlardı. Hiçbir açıklaması olmayan bir yıkım. Ümraniye'de birçok boş alan var oralar değerlendirilebilirdi. 200 metre yakınında zaten belediyenin bir yüzme havuzu var. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen paldır küldür bir yıkım söz konusu. Bir tebligat yok, habersiz bir yıkım. Sabahtan beri zabıtalar ve polislerle sahayı kuşattılar. Halkı da içeri almıyorlar."