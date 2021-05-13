Mahmud Abbas ile görüşen Blinken'dan "tansiyonun düşmesi" çağrısı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgede devam eden tansiyonun düşmesi ve şiddetin son bulması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Abbas arasında yapılan telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını bildirdi.
Açıklamada, "Bakan Blinken ile Devlet Başkanı Abbas Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki şiddeti görüştü, Bakan buralardaki olayların sonucunda hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu" ifadesine yer verildi.
İsrail'in, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli sivilin ölümüne neden olan saldırılarına doğrudan temas etmeyen Blinken, Abbas'la görüşmesinde, İsrail'e yönelik füze saldırılarını kınadı, tansiyonun düşmesi ve şiddetin son bulması gerektiğini belirtti.
"Bakan Blinken ayrıca Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede özgürlük, onur, güvenlik ve refah içinde yaşamayı hak ettiğine olan inancını dile getirdi" ifadesi kullanılan açıklamaya göre, Blinken, Ramazan Bayramı dolayısıyla Abbas'a tebriklerini iletti.
İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinli şehit hayatını kaybetti 388 kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin ise 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 54 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.
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