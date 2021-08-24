Mahmut Tanal, 'yemin etmek dışında Meclis kürsüsüne çıkmayan AKP'li vekilleri' sıraladı

24 Ağustos 2021 Salı, 19:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Yasama döneminde AKP milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetlerini inceledi. Tanal, “İktidar partisi mensuplarının yüzde 97,5’i soru önergesi vermemiş. Hiç soru önergesi hazırlamayan AKP’li sayısı 282’yi buldu” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, 288 AKP milletvekilinin yasama ve denetim faaliyetlerine inceleyerek, vekillerini TBMM’deki karnesini açıkladı.

‘HİÇ KANUN TEKLİFİ SUNMAYAN AKP’Lİ VEKİL SAYISI 225’

Tanal, AKP milletvekillerinin yüzde 78’inin ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi bulunmadığını açıkladı. Buna göre, hiç kanun teklifi sunmayan AKP’li milletvekili sayısının 225 olduğunu bildirdi. Tanal, açıklamasında; “İktidar partisi mensuplarının yüzde 97.5’i, soru önergesi vermemiş. Hiç soru önergesi hazırlamayan AKP’li sayısı 282’yi bulurken, soru önergesinde imzası bulunan 2 vekilin İYİ Parti’den ayrılıp AKP’ye geçenler olduğu, 6 vekilin ise sırf CHP’li belediyeleri hedef almak maksadıyla denetim mekanizmasını hatırladıkları anlaşıldı” bilgilerini verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

Tanal’ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:

"288 AKP millettekilerinden hiçbiri, Meclis genel görüşme önergesi, Meclis soruşturması önergesi vermemiş. AKP’lilerin yüzde 90’ının, ilk imzasının bulunduğu Meclis araştırması önergesi yok. AKP grubunun yüzde 26’sının (76 milletvekili) komisyon çalışmaları esnasında hiç konuşma yapmadıkları, toplantılarda söz alıp çalışmalara katkı sunmadıkları, değerlendirmelerde bulunmadıkları tespit edildi.

Trafik polislerine kontrol noktasında hakaret eden AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın yasama ve denetim faaliyeti bulunmuyor. AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir’in de kanun teklifi ve önergeler konusunda Meclis’te hiçbir çalışması yer almıyor.

14 MİLLETVEKİLİ YEMİN ETMEK DIŞINDA KÜRSÜYÜ KULLANMADI

14 AKP’li vekil, yemin etmek dışında kürsüyü kullanmadı. Meclis Genel Kurulu’nda kürsüyü sadece ant içme için kullanan AKP’li vekiller arasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Milletvekili Ali İhsan (Mücahit) Arslan yer alıyor.

Konuşması sistemde yer almayan isimler arasında eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Fikri Işık Taner Yıldız, Ahmet Arslan, Nurettin Canikli, Yalçın Akdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya, Tuğrul Türkeş, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da yer alıyor.

İYİ PARTİ’DEN AKP’YE GEÇTİKTEN SONRA ÖNERGEYİ BIRAKTILAR

Meclis sisteminde sadece 6 AKP’linin soru önergesi sunduğu görülüyor. Soru önergesi sahibi AKP’lilerden 2’si, İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Manisa Milletvekili Tamer Akkal. Çokal ve Akkal’ın, milletvekili seçildikleri İYİ Parti’yle yollarını ayırıp AKP’ye geçtikleri tarihten itibaren bir daha TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunmaması dikkat çekiyor."

Tanal’ın açıklamalarına göre; yemin etmek dışında Meclis kürsüsüne çıkmayan AKP milletvekilleri şöyle:

“Mehmet Altay - Uşak Milletvekili, Mehmet Özhaseki - Kayseri Milletvekili, Aziz Babuşcu – İstanbul Milletvekili, Harun Karacan Eskişehir Milletvekili, Muhammed Avcı Rize Milletvekili, Murat Baybatur – Manisa Milletvekili, Jülide Sarıeroğlu – Adana Milletvekili, Ali İhsan Yavuz – Sakarya Milletvekili, İlknur İnceöz – Aksaray Milletvekili, Barış Aydın – Ankara Milletvekili, Fatih Şahin – Ankara Milletvekili, Yıldırım Tuğrul Türkeş – Ankara Milletvekili, Ali İhsan Arslan – Ankara Milletvekili, Alev Dedegil – İstanbul Milletvekili”

Tanal, hiç komisyon konuşması olmayan AKP’li isimleri de şu şekilde açıkladı:

“Hamdi Uçar – Zonguldak Milletvekili, Meliha Akyol – Yalova Milletvekili, Adnan Günnar – Trabzon Milletvekili, Mustafa Arslan – Tokat Milletvekili, Halil Özşavlı – Şanlıurfa Milletvekili, Halil Özcan – Şanlıurfa Milletvekili, Ahmet Akay – Şanlıurfa Milletvekili, Çiğdem Karaaslan – Samsun Milletvekili, Ali İhsan Yavuz – Sakarya Milletvekili, Hayati Yazıcı – Rize Milletvekili, Muhammed Avcı – Rize Milletvekili, Ergün Taşçı – Ordu Milletvekili, Selim Gültekin – Ordu Milletvekili, Mehmet Emin Şimşek – Muş Milletvekili, Şeyhmus Dinçel – Mardin Milletvekili, Cengiz Demirkaya – Mardin Milletvekili, Murat Baybatur – Manisa Milletvekili, Leyla Şahin Usta – Konya Milletvekili, Gülay Samancı – Konya Milletvekili, Fikri Işık – Kocaeli Milletvekili, Taner Yıldız – Kayseri Milletvekili, Mehmet Özhaseki – Kayseri Milletvekili, Metin Çelik – Kastamonu Milletvekili, Ahmet Arslan – Kars Milletvekili, Mehmet Cihat Sezal – Kahramanmaraş Milletvekili, Mahir Ünal – Kahramanmaraş Milletvekili, Mahmut Atilla Kaya- İzmir Milletvekili, Cemal Bekle – İzmir Milletvekili, Binali Yıldırım – İzmir Milletvekili, Serkan Bayram – İstanbul Milletvekili, Rümeysa Kadak – İstanbul Milletvekili, Osman Boyraz – İstanbul Milletvekili, Nurettin Canikli – İstanbul Milletvekili, Numan Kurtulmuş – İstanbul Milletvekili, Mustafa Ataş – İstanbul Milletvekili, Mehmet Doğan Kubat – İstanbul Milletvekili, İsmet Uçma – İstanbul Milletvekili, Halis Dalkılıç – İstanbul Milletvekili, Fatma Betül Sayan Kaya – İstanbul Milletvekili, Erol Kaya – İstanbul Milletvekili, Erkan Kandemir – İstanbul Milletvekili, Emine Sare Aydın – İstanbul Milletvekili, Aziz Babuşcu – İstanbul Milletvekili, Alev Dedegil – İstanbul Milletvekili, Mehmet Uğur Gökgöz – Isparta Milletvekili, Hüseyin Şanverdi – Hatay Milletvekili, Sabahat Özgürsoy Çelik – Hatay Milletvekili, Husret Dinç – Hakkari Milletvekili, Müslüm Yüksel – Gaziantep Milletvekili, Harun Karacan – Eskişehir Milletvekili, Selami Altınok – Erzurum Milletvekili, Burhan Çakır – Erzincan Milletvekili, Zülfü Tolga Ağar – Elazığ Milletvekili, Metin Bulut – Elazığ Milletvekili , İbrahim Halil Fırat – Adıyaman Milletvekili, İlknur İnceöz – Aksaray Milletvekili, Mustafa Levent Karahocagil – Amasya Milletvekili, Ali İhsan Arslan – Ankara Milletvekili, Hacı Turan – Ankara Milletvekili, Yalçın Akdoğan – Ankara Milletvekili, Yıldırım Tuğrul Türkeş – Ankara Milletvekili, Mustafa Köse – Antalya Milletvekili, Sena Nur Çelik – Antalya Milletvekili, Adil Çelik – Balıkesir Milletvekili, Belgin Uygur – Balıkesir Milletvekili, Fettani Battal – Bayburt Milletvekili, Feyzi Berdibek – Bingöl Milletvekili, Cemal Taşar – Bitlis Milletvekili, Bayram Özçelik – Burdur Milletvekili, Efkan Ala – Bursa Milletvekili, Salim Çivitcioğlu – Çankırı Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan – Çorum Milletvekili”