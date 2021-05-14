Maksut Balmuk, yaşamını yitiren eğitimcilere dikkat çekerek açıklamalarda bulundu
Eğitim-İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, İstanbul’da yaşamını yitiren eğitimci sayısının, Covid-19 salgınının da etkisiyle 24 Mart 2020-5 Mayıs 2021'de 92’ye yükseldiğini açıkladı.
Eğitim-İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uzun süredir yaşamını yitiren eğitimciler için taziye mesajı yayımladığını ancak son dönemde taziye mesajlarının arttığına işaret ederek 2018-2019 eğitim öğretim yılında 17 olan İstanbul’da yaşamını yitiren eğitimci sayısının, Covid-19 salgını ile birlikte 24 Mart 2020-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında 92’ye yükseldiğini açıkladı.
Balmuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yayımladığı taziye mesajları üzerinden hazırladığı çalışma ile salgın sürecinde çok sayıda eğitimcinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Müdürlüğün, uzun süredir yaşamını yitiren eğitimciler için internet sitesi üzerinden taziye mesajı yayımladığına dikkat çeken Balmuk, “son dönemde sitenin haberler bölümünü taziye mesajlarının doldurduğunu” kaydetti. Taziye mesajı paylaşanların tamamının Covid-19’dan yaşamını yitirip yitirmediğinin bilinmediğini aktaran Balmuk, “Kaldı ki pandemi nedeniyle hastaneye yatıp vefatı Kovid-19 olarak gösterilmeyen birçok vaka söz konusu” dedi. Müdürlüğün paylaşımları ile pandemi öncesi ile pandemi döneminin kıyaslanabileneceğini vurgulayan Balmuk, verileri hem eğitim öğretim yıllarına hem de pandemi dönemine göre derledi. Buna göre, İstanbul’da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2018 ile 5 Mayıs 2019 arasında 17; 2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2019 ile 5 Mayıs 2020 arasında 16 ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2020 ile 5 Mayıs 2021 arasında 73 eğitimci yaşamını yitirdi. Covid-19 salgınının başlangıcı odak alındığında ise 24 Mart 2020 ile 5 Mayıs 2021 arasında İstanbul’da 92 eğitimci yaşamını yitirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk düşmanları için dahi taziye mesajı yayımlarken, eğitimciler için mesaj yayımlamadığını vurgulayan Balmuk, “Selçuk’un, bugüne kadar yaşamını yitiren eğitimcilerin sayısının açıklanması çağrılarına yanıt vermediğini” kaydetti. Balmuk, “Bakan Selçuk’u, göreve geldiği Temmuz 2018’den itibaren aylık bazda vefat eden öğretmen sayılarını paylaşmaya davet ediyoruz. Öğrenci gören her öğretmeni aşılayamayan bakanlığı göreve çağırıyoruz. Eğitim çalışanları arasında ayrım yapılmaksızın tamamı hızla aşılanmalıdır. Okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin bir kısmının aşılanması ile öğretmenlerin aşılandığını söyleyenler ancak kendilerini kandırabilirler” ifadelerini kullandı.
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