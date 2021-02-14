Malatya Valisi: 10 şehidin kimliği tespit edildi
Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimliklerinin belirlendiğini, üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaşla ilgili açıklama yaptı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, açıklamasında şehit vatandaşlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya. Diyarbakır Karayolunda alı konulan Siirt Nüfusuna kayıtlı Janarma er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca Karayolunda alı konulan Hakkari İl jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2015 tarihinde Tünceli Karayolunda alı konulan Şanlıurfa nüfusun kayıtlı Toplu Er Müslüm Altundaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse, Samsun Nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Salih Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır. Hain saldırıda şehit edilen 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir"
Vali Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonucuna göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12’sinin baş bölgesinde, birinin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırılar sonucunda şehit olduğuna yönelik söylemleri tamamen yalan ve alçakça provokasyondur. Şehitlerimizin aileleri ilimize intikal halinde olup, evlatlarımızın naaşlarının görgüleri Başsavvcılık tarafından yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden 48 terörist kahraman evlatlarımı tarafından öldürülerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı.
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