Malatya'da 13 yaşındaki Buğra'nın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu
Malatya'da evinin önünde oynarken kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, sulama havuzunda yapılan aramada bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Malatya'da evlerinin yakınında oynayan 13 yaşındaki Buğra Özdemir bir süre sonra kayboldu. Akçadağ ilçesinde, gerçekleşen olayda Özdemir'in cansız bedeni bir süre sonra sulama havuzunda bulundu.
Develi Mahallesi'ndeki evinin çevresinde oynayan Özdemir'den haber alamayan yakınları durumu ihbar etti. Jandarma ekiplerinin derinliği 5-6 metreyi bulan sulama havuzunda yaptıkları yarım saatlik arama sonunda Özdemir'in cansız bedenini bulundu.
Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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