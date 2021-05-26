Malatya'da 5 gündür kayıp olan Yunus Akan'ın cesedi kuyuda bulundu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:20

Hakimhan ilçesinde işsiz olan ve 1 yıl önce nişanlanan Yunus Akan 20 Mayıs günü evden çıktı. Akan’dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, bulunması için arama çalışması başlattı.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde ise Güzelyurt Mahallesi’nde yurttaşlar kuyuda bir ceset görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin Yunus Akan’a ait olduğu belirlendi. Yunus Akan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.