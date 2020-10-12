Maliyetlerdeki artışa rağmen alım fiyatları sabit kaldı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ekim 2019’dan bugüne kadar yoncaya yüzde 31, samana yüzde 29, süt yemine yüzde 30 zam geldiğine dikkat çekti. Çiğ süt maliyeti yüzde 35 artarken, çiftçiden çiğ süt alım fiyatının sabit kaldığını dile getiren Aygun, “Üretici tükenmişlik sendromu yaşıyor. Gıda Komitesi ise aylardır toplanmıyor” dedi.

Bir süt üreticisinin para kazanabilmek için 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alması gerektiğini dile getiren Aygun, mevcut tabloda süt-yem paritesinin bozulduğunu anlattı. Aygun, “Yem fiyatları, altın fiyatları gibi arttıkça artıyor. Yemin kilosu şu an 1.9 TL. Nisanda bu fiyat 1.3’tü. Yem sürekli zamlanırken, süt fiyatları sabit” dedi. Ocaktan bu yana çiğ süt referans fiyatının litre başına 2.30 TL olduğunu dile getiren Aygun, şöyle devam etti: “Bu fiyat, en az 3 TL olmalıdır. Bir an önce üreticinin bu sorunu çözülerek, çiğ süt referans fiyatı revize edilmeli. Aksi halde ineklerini kesecek üretici, büyük bir arz sıkıntısına neden olacaktır. Süt sıkıntısı kapıdadır.”

Aygun, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Süt konusunda yapılan toplantıya üretici birlikleri ve temsilcilerinin neden çağrılmadığını soran Aygun, “Süte destek primi, yerel seçim öncesinde oynanan oyunla 25 kuruş iken seçim sonrası 15 kuruşa şimdi de 10 kuruşa düşürüldü. Süte destek primini artırmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna da yanıt istedi.