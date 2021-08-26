Maltepe’de sanat sokağa taşındı, festival başladı
Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sokak Festivali başladı.
Maltepe Belediyesi, ilçedeki 18 mahallede düzenlenen etkinliklerle pandemi sürecinden etkilenen sanatçılara destek oluyor. Festival, Fındıklı Mahallesi Işık Sokak Parkı’nda Osman Kartaler’in “Harflerin Büyüsü” isimli açık hava sergisinin açılışıyla başladı. Sergide Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Cansever’in de aralarında bulunduğu Cumhuriyet dönemine damga vuran birçok usta şairin şiirleri ve sözleri, kaligrafi sanatıyla buluşarak ziyaretçilere sunuldu.
ALTINTEPE’DE OPERA VE CAZ
Altıntepe’de ise Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV), Altıntepe’de opera ve caz konseri verdi. Soprano Şeniz Erdinç, tenor Berk Özbek, piyanoda Terane Abbaszade eşliğinde opera, operet ve müzikallerden sevilen arya ve düetleri seslendirdi.
Fındıklı Mahallesi sakinleri için düzenlenen “Karadeniz Müzikleri” konserinde ise Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta sahneye çıktı. Sokak Festivali, 31 Ağustos’a kadar sürecek.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı