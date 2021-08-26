Maltepe’de sanat sokağa taşındı, festival başladı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 09:22

Maltepe Belediyesi, ilçedeki 18 mahallede düzenlenen etkinliklerle pandemi sürecinden etkilenen sanatçılara destek oluyor. Festival, Fındıklı Mahallesi Işık Sokak Parkı’nda Osman Kartaler’in “Harflerin Büyüsü” isimli açık hava sergisinin açılışıyla başladı. Sergide Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Cansever’in de aralarında bulunduğu Cumhuriyet dönemine damga vuran birçok usta şairin şiirleri ve sözleri, kaligrafi sanatıyla buluşarak ziyaretçilere sunuldu.

ALTINTEPE’DE OPERA VE CAZ

Altıntepe’de ise Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV), Altıntepe’de opera ve caz konseri verdi. Soprano Şeniz Erdinç, tenor Berk Özbek, piyanoda Terane Abbaszade eşliğinde opera, operet ve müzikallerden sevilen arya ve düetleri seslendirdi.

Fındıklı Mahallesi sakinleri için düzenlenen “Karadeniz Müzikleri” konserinde ise Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta sahneye çıktı. Sokak Festivali, 31 Ağustos’a kadar sürecek.