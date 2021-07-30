Manavgat Belediye Başkanı Sözen'den yurttaşlara 'kampanya' uyarısı

30 Temmuz 2021 Cuma, 13:28

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından belediyenin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat’a yardım kampanyası adı altında para toplayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Sözen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Manavgat’a yardım kampanyası" adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendiklerini belirtip "Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.