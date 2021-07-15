Manchester City, Robert Lewandowski’yi transfer etmek istiyor

15 Temmuz 2021 Perşembe, 20:31

Daily Mail’de yer alan haberde, Tottenham ile yollarını ayırmaya hazırlanan Harry Kane için yapılan teklifin reddedilmesinin ardından Manchester City’nin Robert Lewandowski için transfer girişimlerine başladığı belirtildi.

Haberde, Chelsea’nin de Polonyalı forvete ilgisinin olduğu ifada edilirken Manchester City’nin Sergio Aguero’nun yerini doldurmak istediği kaydedildi.

“SON DERECE NORMAL”

Bayern Münih’in yeni antrenörü Julian Nagelsmann ise Sky Germany’de yer alan röportajında konuya ilişkin şunları söyledi, “Bu kadar çok gol atan bir oyuncu için teklifler olması son derece normal. Bence Robert, burada neye sahip olduğunun farkında.”

Sky Germany’de yer alan haberde, Bayern Münih yöneticisi Pini Zahavi’nin açıklamalarına yer verilirken Zahavi, Lewandowski için herhangi bir teklif almadıklarını ifade etti.



