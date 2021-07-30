Manisa Valiliği: Terör operasyonunda yakalananların yangınlarla ilgisi yok

30 Temmuz 2021 Cuma, 09:41

Manisa Turgutlu'da gözaltına alınan 2 PKK/PYD şüphelisinin orman yangınlarıyla ilgisinin olmadığı açıklandı.

Suriye uyruklu ve kardeş olduğu belirtilen 2 kişiyle ilgili Jandarma'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin tespiti ve açığı çıkarılması, muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Suriye uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Söz konusu örgüt mensupları, Manisa/Turgutlu da bulundukları tespit edilerek İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl J.K.lığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu yakalanmıştır."

VALİLİK YALANLADI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Turgutlu ilçesinde yakalanan 2 kişinin orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir" denildi.