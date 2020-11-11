Manisa'da da 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 18:35

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin verdi.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi; “Artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, bu karardan 65 yaş ve üstü kamu görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını ve/veya işyeri sahibi olduğunu belgeleyenler ile tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulmasına, karar verilmiştir.”

BELİRLENECEK CADDE VESOKAKLARDA SİGARA İÇMEK YASAK

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca, ilçe hıfzıssıhha kurulularının belirleyeceği cadde ve sokaklarda da açık alanda sigara içilmesine yasak getirdi.

Manisa Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alanın karada; “Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak amacıyla maskelerini çıkarmalarını önlemek üzere, isimleri belirtilerek cadde-sokak (başlayış, bitiş noktaları ile), meydan vb. yerlerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması hususunda İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınmasına karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.