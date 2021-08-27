Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisi yapan midibüs çarpıştı. Otomobilin tarlaya savrulduğu, midibüsün ise şarampole devrilerek yan yattığı kazada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı
Kaza, saat 20.30 sıralarında Salihli - Alaşehir karayolu Kantar mevkisinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Çetinkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrilerek yan yatarken, otomobil ise takla atarak yol kenarındaki üzüm tarlasına savruldu.
Can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112
Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,
itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekibi
tarafından çıkarıldı.
Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 27, 2021
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ramazan Çetinkaya ve eşi Hayriye Çetinkaya (61) ile midibüs sürücü İsmail Uçar ve yolculardan Mahmut Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var, bölgeye ekipler sevk edildi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 27, 2021
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