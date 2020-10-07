Mansur Yavaş’tan çiftçiye destek!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 13:57

İlki Polatlı ilçesinden başlatılan proje kapsamında 25 ilçenin tamamında toplam 5 milyon 150 bin kilogram buğday tohumu, 7 bin 800 çiftçiye dağıtılacak. Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Fazıl Köremezli, sözleşmeli üretim sayesinde tüm Türkiye’nin ithal ettiği buğdayın yüzde 15’ine tekabül eden miktar olan 75 bin ton buğday üretmeyi planladıklarını bildirdi.

ABB’den edinilen bilgiye göre Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projelere bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, alım garantili sözleşmeli üreticilik modelini daha da yaygınlaştırıyor.