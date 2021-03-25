Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasına yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan paylaşılan "Chatham House'un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak" iddiasına yanıt verdi.
Mansur Yavaş, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan, "İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak" iddiasına yanıt verdi.
"Chatham House'un böyle bir açıklaması olmamıştır... Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek" diyen Yavaş, ifadelerini şöyle sürdürdü:
"Görevimizin bilinciyle, ilkelerimizden şaşmadan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz."
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