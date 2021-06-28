Marek Hamsik’e Trabzon’da coşkulu karşılama
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Trabzon'da coşkuyla karşılandı.
Slovakya Milli Takımı ile EURO 2020 finallerinde mücadele ettiği sırada Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan Marek Hamsik, özel uçak ile Trabzon’a geldi. Bordo-mavili taraftarların çoşkuyla karşıladığı Slovak oyuncu sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca zorlukla binerek konaklayacağı otele geçti. Trabzonspor Kulübü, yarın oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra imza töreni düzenleyecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilecek imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu’da yer alacak.
Slovak oyuncu bordo-mavili kulüpte yer alacağı 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 700 bin Avro imza ücreti ödenecek.
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