"Markete çıktık" demelerine rağmen idari para cezası uygulandı

İstanbul Sarıyer'de durdurulan bir araçtaki çifte, "markete çıktık" demelerine rağmen idari para cezası uygulandı

DHA
18 Nisan 2021 Pazar, 18:50
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Sarıyer Ayazağa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ayazağa'da kurdukları denetim noktasında kontroller yaptı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Durdurulan hafif ticari araçtaki çift "markete çıktık" diyerek kendilerine ceza uygulanmamasını istedi. Kimlik ve izin kağıdı isteyen polis ekiplerine çift bir süre tepki gösterdi. Ancak buna rağmen ceza almaktan kurtulamayan çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.



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