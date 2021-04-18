"Markete çıktık" demelerine rağmen idari para cezası uygulandı
İstanbul Sarıyer'de durdurulan bir araçtaki çifte, "markete çıktık" demelerine rağmen idari para cezası uygulandı
Sarıyer Ayazağa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ayazağa'da kurdukları denetim noktasında kontroller yaptı.
İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Durdurulan hafif ticari araçtaki çift "markete çıktık" diyerek kendilerine ceza uygulanmamasını istedi. Kimlik ve izin kağıdı isteyen polis ekiplerine çift bir süre tepki gösterdi. Ancak buna rağmen ceza almaktan kurtulamayan çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Tartışılan öneri reddedildi
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- 128 milyar dolar nerede diyenleri hedef aldı
- 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet