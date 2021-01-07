Marketlerde fiyatlar ürüne değil, gelir durumuna göre belirleniyor
Aynı markanın aynı gramaja sahip ürünlerinin, farklı semtlerdeki marketlerde farklı fiyatlara satılması tepki çekmeye devam ediyor. Geçen yıl Cumhuriyet olarak İstanbul’un farklı semtlerindeki marketleri gezerek bu durumu tespit etmiştik.
Örneğin, geçen sene aynı markanın 250 gram tereyağı bir markette 18, diğerinde 13 TL’den satılırken 2 litre zeytinyağı da bir markette 40 liradan, diğerinde 65 liradan satılıyordu. Tüketici dernekleri ise bu durumun fark edildiği anda il ticaret müdürlüğüne şikâyet edilmesini tavsiye etmişti.
Aynı durum, bu kez DHA muhabirlerinin market incelemesi yapmasıyla bir kez daha ortaya konuldu. Ayşegül Küçük isimli bir yurttaş, “Bir ürün bir markette 20 lira, diğer markette 40 liraya satılıyor. İki üç gün içerisinde fiyatlarda değişiklikler söz konusu oluyor. Bizler de en ucuzunu bulmak için market market geziyoruz. Marketçiler ürünleri kafalarına göre satıyor” dedi. Her ürün arasında neredeyse 7 lira fark olduğunu belirten Emel Öztürk ise “Her üründe 5 liralık farklar bizleri büyük zarara sokuyor. Ben 5 liralık farkla gider ekmeğimi alırım” diye konuştu.
YÜKSEK ENFLASYON SÜRECEK
Öte yandan Altınbaş Üniversitesi’nin düzenlediği “2021’de bizi neler bekliyor?” toplantısında konuşan ekonomist Mahfi Eğilmez, bu yıl da enflasyonun çift hanelerde seyredeceğini söyledi. Eğilmez, “Tarım gittikçe önem kazanacak. Önümüzdeki dönemde iş insanlarının tarımsal üretime yatırım yapacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.
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