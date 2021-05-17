Tottenham'da Harry Kane için flaş transfer iddiası
İngiliz ekibi Tottenham'ın 27 yaşındaki forveti Harry Kane'in, lacivert-beyazlı kulüpten ayrılmak istediği öne sürüldü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane'in, bu sezon istenilen başarının gelmemesi sebebiyle yaz sonunda kulübüyle yollarını ayırmak istediği iddia edildi.
Sky Sports’un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, diğer kulüplerle temasa geçmeye başladı. Manchester City, Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain’in Harry Kane için ilk sırada oldukları bildirildi.
Harry Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 33 maçta 22 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.
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