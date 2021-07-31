Marmaris-Datça yolu kapandı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:29

Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor.

Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor.

Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.

