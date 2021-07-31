Marmaris-Datça yolu kapandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor.

İHA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:29
Marmaris-Datça yolu kapandı
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Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor.

Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor.

Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.


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