Marmaris-Datça yolu kapandı
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor.
Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor.
Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor.
Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.
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