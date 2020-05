Maske zorunluğunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelere 140 bin maske

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun il genelinde ve 30 ilçede maske kullanımını zorunlu hale getirmesi üzerine harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, bayrama kadar yurttaşlara dağıtılmak üzere 30 ilçe belediyesine 140 bin maske gönderecek.

Büyükşehir Belediyesi her birine 10 bin olmak üzere Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı belediyelerine toplam 60 bin, her birine 7 bin 500 olmak üzere Çiğli ve Gaziemir belediyesine toplam 15 bin, her birine 5 bin olmak üzere Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe belediyelerine 15 bin maske gönderecek. Merkez dışındaki 19 ilçe belediyesine de toplam 50 bin maske ulaştıracak. İlçe belediyeleri ise maskeleri pazarlarda ve yurttaşların yoğun olduğu yerlerde dağıtacak.

MASKEMATİK NOKTALARI

İzmir’in merkezinde yaşayan yurttaşlar maskeye 17 metro istasyonundaki ve Karşıyaka, Bostanlı, Konak vapur iskelelerindeki Maskematik’ten ve Buca’da Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parkta kurulan seyyar Maskematik’ten erişebiliyor. İzmirliler İzmirim kartını göstererek içerisinde beşer maske bulunan paketten alabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske üretimini sürdürüyor. Yurttaşların maskeye erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen maskematikler ve merkez dışındaki ilçelerde yerel hizmetler birimleri aracılığıyla dağıtılan maske sayısı 2,5 milyon oldu.