MasterChef yarışmasında jüriyi şaşırtan yarışmacı: 'Kaşık atabilirdik'

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:35

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye’de, üç hafta süren final turları sona erdi. MasterChef'in ana kadrosuna giren 15 yarışmacı belli olmuştu. Son bölümde ise yedek kadroya giren yarışmacılar tezgah başına geçti. Yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı.

MasterChef ilk turda yarışmacılardan dalyan köfte yapmaları istendi. Köfteyi en iyi yaparak üst tura çıkan isimler Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu. Yaratıcılık oyunundaysa ana ürün olarak kavun verildi.

Yarışmacı Sergen Özen kavun ve peyniri birleştirerek bir başlangıç tabağı hazırladı. Yarışmacı tabağını "Ustalık eserim" sözleriyle şeflere sundu.

Tekirdağlı olan yarışmacı "Kavunlu ve peynirli mayonez yaptım. Kavun denince akla gelen ilk şey peynir. Kavun peynir en iyi ikili. Bir de fesleğenli kavunlu yağ yaptım" dedi.

ANA KADROYA SON GİREN İSİM

Tadımları tamamlayan şefler oy birliğiyle oyunu kazanan ismin Sergen olduğunu açıkladı.

MasterChef 2021’in ana kadrosuna girmeyi başaran Sergen büyük sevinç yaşadı. Yemek hakkında konuşan Şef Mehmet Yalçınkaya "Oradaki dip sos tek başına bir efsane. Bu kadar kıvamlı bir sos görmedim uzun zamandır. Her şeyi alıp götürdü. Hepsi iyiydi. Kavunla fesleğen birleşince kivi tadı ortaya çıkıyormuş" ifadelerini kullandı.

Şef Yalçınkaya "Somer şefin de dediği gibi kaşık atabilirdik. Ancak biz bir çıtır istiyorduk" şeklinde konuştu.

Şef Sivrioğlu ise yarışmacının performansına dikkat çekerek "Bu yarışma başladığından beri bir yarışmacının oynayabileceği maksimum oyun 16. Sen de 16 yarışmada oynayarak ana kadronun 16. yarışmacısı oldun" şeklinde yorum yaptı.

Ana kadroya girdikten sonra duygularını belirten Sergen ise "Artık kadrodayım çok mutluyum. 16 oyunun 16'sında oynadım. Artık hak ettiğimi düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda ilerlemeyi amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.