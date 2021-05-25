‘Matrah artırımında yüzde 20’lik oran aşağı çekilmeli’

25 Mayıs 2021 Salı, 17:28

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Ekinci, TBMM gündeminde bulunan matrah ve stok affı, vergi artırımı, kasa affı gibi hükümleri içeren torba kanununu değerlendirdi. Kabinenin pandemi sürecinde ihtiyaçtan kaynaklı olarak gelirleri artırmak üzere yeni bir çalışma yapmak durumunda kaldığını, bu kanun teklifinin işi bozulduğu için vergilerini ödeyemeyen işletmeler için de iyileştirme anlamına geldiğini ifade eden Ekinci, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için yıllık gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları için matrah ve vergi artırımı yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. 2016 yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 ve 2020 yılı için en az yüzde 20 artırım şartı getirildiğini ifade eden Ekinci, “Pandeminin yarattığı sıkıntılar dikkate alınarak 2020 yılı için yüzde 20’lik oranın aşağı çekilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz” dedi. Satıldığı halde bedeli alınamayan şüpheli alacakları, parası tahsil edilemediği için işletmelerin yıllarca bilançoda tuttuğunu, bunun vergi usul kanunundaki zaman aşımının beş yıl olduğunu belirten Ekinci, beş yıl içinde tahsil edilemeyen alacakların bilançodan çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Son bir yıldır fiyat artışlarından kaynaklı gerçek olmayan kârların ortaya çıktığına dikkat çeken Ekinci, “Sanayici sattığını yerine koyamıyor. Alış ve satış arasında reel olmayan kârın vergisini ödüyorlar. Daha önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon muhasebesinin tekrar gündeme alınmasını ve bu şekilde yeniden değerlendirme yapılarak gerçek olmayan karların vergisinin ödenmemesini talep ediyoruz. Ayrıca demirbaşlar ile makine teçhizat gibi 15-20 sene önce alınmış ürünlerin yeniden değerlendirilmesinde de vergi talep ediliyor ki, bu doğru ve hakkaniyetli değil” diye konuştu. Türkiye’de 3-4 yılda bir vergi affının gündeme gelmesinin artık önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Ekinci, vergi aflarının düzenli ödeme yapan mükelleflerde bile gelecek dönemler adına af beklentisine yol açtığını ve kayıt dışılığı artırdığını söyledi. Ekinci, son beş yıldır vergisini düzenli ödeyen ve vergi borcu olmayan iş insanlarına da özendirici olması bakımından kalıcı ve tatmin edici indirimlerin yapılması gerektiğini belirtti.



