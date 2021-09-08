Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections'tan ilk görseller ve tanıtım paylaşıldı
Sinemaseverlerin uzun süredir beklediği The Matrix: Resurrections filminden ilk tanıtım videosu ve ilk görseller yayınlandı. Filmin interaktif sitesine girenler, kırmızı ve mavi hap arasında seçim yaparak görüntüleri izleyebiliyor. Filmin ilk resmi fragmanı ise 9 Eylül'de.
The Matrix'in dördüncü filminden ilk görseller paylaşıldı. Resmi adı "Matrix Resurrections" olan filmin ilk fragmanı için de tarih verildi.
‘WhatIsTheMatrix.com’ sitesinde yayınlanan görüntülere erişebilmek için Matrix filmiyle ikonikleşmiş olan kırmızı ve mavi haptan birinin seçilmesi gerekiyor. Kırmızı ve mavi hapların üzerinde ‘Seçim senin’ yazıyor.
Seçim sonucunda birbirinden farklı görüntüler gösterilse de biri bittiğinde diğer görüntüler de izlenebiliyor.
İLK FRAGMAN 9 EYLÜL'DE
Paylaşılan görsellerin dışında ilk resmi fragmanın duyurusu için de kısa bir video paylaşıldı. Videodaki açıklamaya göre "Matrix Resurrections"ın ilk fragmanı 9 Eylül'de Türkiye saati ile 16.00'da paylaşılacak.
Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği "Matrix Resurrections"ın oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor. Film, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.
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