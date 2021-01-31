Dördüncü Matrix filminin ismi açıklandı
Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss gibi yıldızların yanı sıra Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alacağı Matrix serisinin yeni filminin isminin belli olduğu aktarıldı.
Son Matrix filmi Revolutions'ın üstünden 18 yıl geçmesinin ardından Matrix 4 nihayet bu yıl hayranlarına kavuşacak. Yeni filme dair pek fazla detay bilinmemekle birlikte filmin isminin ne olacağına dair ipuçları medyaya yansıdı.
Independent Türkçe'nin We Got This Covered'dan aktardığına göre, merakla beklenen yapımlara dair bilgiler vermesiyle tanınan Daniel Richtman ve internetteki pek çok diğer söylenti yeni filmin isminin The Matrix: Resurrections (resurrection, diriliş anlamına gelen bir kelime - ed.n) olacağına işaret ediyor. Ancak henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış değil.
Yapımdan veya koronavirüs pandemisinden kaynaklı herhangi bir aksaklık çıkmadığı durumda film 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.
Seride Neo karakterini canlandıran Hollywood yıldızı Keanu Reeves filme dair daha önce yaptığı açıklamada filmin bir aşk hikayesi olduğunu ve Lana Wachowski'nin harika bir senaryo yazdığını söylemişti.
Matrix 4, 2021'nin merakla beklenen yapımları listesinde üst sıralarda yer alıyor.
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