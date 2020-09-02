Mayıs ayında konutta bugüne kadarki en yüksek fiyat artışı yaşandı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:10

Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2’inci Çeyrek GYODER Gösterge Raporu'na göre küresel salgın nedeniyle ertelenen talebin de etkisiyle Mayıs ayı itibarıyla konut fiyatlarında aylık yüzde 6.4 ile bugüne kadarki en yüksek aylık değişim görüldüğüne işaret edildi.

Raporda yer alan değerlendirmede, "Pandemi sürecinde başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınan önlemler ve proaktif yaklaşımlar sektöre can suyu olarak toparlanma eğilimini güçlendirdi. İnşaat sektöründe yüzde 1.5 seviyesinde yaşanan gerileme ise hızlı yaşanan küçülmelerden sonra eğilim değişiminin ilk işareti olarak görüldü. Alınan tedbirlerle özellikle ikinci çeyreğin sonu itibarıyla sektörde gözle görülür bir toparlanma yaşandı" dendi.

KREDİ FAİZLERİ ETKİSİ

Toparlanmanın konut satış rakamlarına da yansıdığına işaret edilen raporda, özellikle Haziran itibarıyla kamu bankaları tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasının satışları olumlu yönde etkilediği belirtildi.

Raporda, "Artışı tetikleyen en önemli unsurlar ise pandemi nedeniyle yaşanan kapanma sürecinin bitmesi, özellikle kredi faizlerinde kamu bankaları önderliğinde sağlanan keskin düşüş ve ertelenen talebin etkisi oldu. Diğer yandan birkaç yıldır yeni konut arzının giderek düşmesi de talebin yükselmesinde diğer bir tetikleyici oldu" denildi.

YILLIK FAİZ ORANI 9.14 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Raporda yer alan bilgiye göre, 2019 Temmuz'da azalış trendine giren ve yüzde 1.65 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı, 2020 Temmuz'da yüzde 0.73 seviyesine geriledi. 2019 Temmuz başında yüzde 21.65 olan yıllık faiz oranı ise 2020 Temmuz ortasında yüzde 9.14 seviyesine geriledi.

2020 Haziran sonunda konut kredisi hacmi 234 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 Haziran'da yüzde 51 seviyesindeyken, bu yıl Haziran'da yüzde 60’a yükseldi.

Rapora göre, yılın ilk yarısında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı da yüzde 45.5 arttı.