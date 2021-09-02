McDonald's, 14 yaşındaki çocukları işe alma 'gerekçelerini' açıkladı!
ABD'nin Oregon eyaletindeki McDonald's restoranı, iş gücü sıkıntısını gerekçe göstererek 14 ve 15 yaşındakileri iş başvurusunda bulunmaya çağırdı. İlana başvurular olduğu belirtilirken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Oregon'da Covid-19 salgınının ardından başlayan iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını belirten fast-food restoran zinciri McDonald's şubesi, 14 ve 15 yaşındaki çocuklar için iş ilanı çıktı.
Sputnik aktardığına göre, restoran işletmecisi Heather Kennedy, Business Insider'a yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin yaklaşık 40 yıldır McDonald's franchise'larını işlettiğini ve şimdiye kadar bu tür personel eksikliğinin hiç yaşanmadığını söyledi.
Kennedy, minimum maaş ücretini artırmasına rağmen iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yüzden gençleri iş başvurusunda bulunmaya çağırdıklarını belirtti. Kennedy, ilan açmalarının ardından 25 başvuru aldıklarını söyledi.
"ŞİMDİ DE ÇOCUKLARIN EMEĞİNİ SÖMÜRMEYE ÇALIŞACAKLAR"
Söz konusu iş ilanı eyalet yasalarına uygun olsa da vatandaşlar sosyal medyada McDonald's'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Milyar dolarca kâr eden şirketler, çalışan işçilere düzgün ücret bile ödemezken, şimdi de çocukların emeğini sömürmeye çalışacaklar" dedi.
ABD'de eyaletlere göre çalışma kanunları değişiklik gösterse de Oregon'da 14 yaş ve üzeri kişilerin eğitimlerini engellemeyecek şekilde, belirli saat sınırlaması ise basit işlerde çalışmalarına izin veriliyor.Son zamanlarda, ülkedeki Buger King ve Wendy's şubelerinin de genç yaştakileri işe almaya başladığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre dünyadaki çocuk işçilerin sayısı 160 milyona yükseldi. 2020 yılı başındda kaydedilen bu sayının dört yıl önceye göre 8 milyon 400 bin daha fazla olduğu belirtiliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tablonun arada geçen zamanda daha da ağırlaştığı tahmin ediliyor.
PANDEMİ NEDENİYLE ÇOCUK İŞÇİ SAYISI ARTTI
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore "Çocuk işçiliğini sona erdirme mücadelesinde zemin kaybediyoruz" dedi. Covid-19 krizinin olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Fore pandemi nedeniyle yoksulluk artışına yönelik tahminlerin doğru çıkması halinde 2022 yılı sonu itibarı ile 9 milyon çocuk daha çalışma hayatına katılmış olacak.
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