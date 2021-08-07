McDonald's'a 'orucumu bozdu' davası
McDonald's reklam panosundaki çizburger yüzünden orucunu bozduğunu iddia eden Rus kadın, fast-food zincirini mahkemeye vererek tazminat davası açtı.
'Moskova'daki Zamoskvoretsky Mahkemesi'nin basına servis ettiği haberlere göre, Sibirya'nın Omsk kentindeki şikayetçi kadının ifadesinde, dini inanış gereği et gibi belirli yiyeceklerin yenmediği yedi hafta süren Hıristiyanların kurban bayramı olan Lent sürecinde, 2019'da yılının Nisan ayında yaşandığını öne sürdüğü olay ilgi çekti.
Oruç tutulan bu dönemin ortasında, Ksenia Ovchinnikova adlı kadın, Omsk kentinde Karl Marx Caddesi'nde yürürken McDonald's'ın cheeseburger ve Chicken McNuggets reklamını gördü. Ovchinnikova, posterin dini duygularını ihlal ettiğini, kendisini cheeseburger almaya zorladığını, bunun da 16 yıl sonra ilk kez Lent orucunu bozmasına neden olduğunu iddia etti.
Ovchinnikova, "Orucumu yaklaşık bir aydır devam ettiriyordum. Reklam afişini görünce dayanamadım ve McDonald's'a gidip çizburger aldım" diyerek, fast food zincirinden bin ruble (13 buçuk dolar) manevi tazminat talep ediyor.
Rus Ortodoks Kilisesi'nin Moskova Patrikhanesi'nden bir kaynak ise Ovchinnikova'nın iddialarına yanıt olarak, kadının McDonald's'tan tazminat yerine, Tanrı'dan af dilemesi gerektiğini söyledi.
İsmi açıklanmayan kişi, "Ona mahkemeye değil, günah çıkarmaya gitmesini tavsiye ediyorum" dedi.
Geçen yıl yapılan bir anket sonucuna göre, Rusların sadece yüzde 2'sinin yedi haftalık Lenten orucunu tam olarak sürdürebildiğini, yüzde 73'ünün normal beslenme düzenine devam ettiğini ortaya koydu. Ortodoks Hıristiyanlarının dini kurallarına göre, oruç tutmak, tüm hayvansal ürünlerden vazgeçmek anlamına gelirken, birçoğu alkol ve sigaradan da kaçınıyor.
Kaynak: Haber Global
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