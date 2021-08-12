MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı
Yeni eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla okullara gönderilen yazıda, öğretmenlerin aşı durumunun takip edilmesi ve listelenmesi istendi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni eğitim öğretim yılında okulların yüz yüze eğitim ile açılacağını açıkladı. Bakanlıkların okulların açılması yönündeki tutumunun ardından, bu yönde çalışmalar da başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara yazı gönderilerek öğretmenlerin aşı durumu soruldu. Yazıda, görevli öğretmenlerin aşı durumunun takip edilmesi ve listelenmesini istendi.
'LÜKSÜMÜZ YOKTUR'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer görevi devralırken yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı sinyallerini vermiş, "Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" demişti.
'KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİLDİR'
Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yüz yüze eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.
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