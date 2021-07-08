MEB’in 4-6 yaş Kuran kurslarından haberi olmadığı ortaya çıktı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:06

4-6 yaş Kuran kurslarına yönelik MEB’in elinde veri olmadığı öğrenildi. CHP Milletvekili Murat Bakan, “Dini eğitimde sorumluluk tamamıyla Diyanet’e bırakılmış. MEB, Kuran kurslarını denetleyemiyor. Bırakın denetlemeyi, ellerinde veri dahi yok” dedi.

CHP’li Bakan’ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği, “2018-19, 2019-2020 dönemlerinde iller ve ilçeler bazında olmak üzere, 4-6 yaş Kuran kurslarının ve öğrencilerinin sayısı kaçtır?” sorusuna MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan, “Bakanlığımızda konuya ilişkin veri bulunmamaktadır” yanıtı geldi.

BAKAN KANUNU HATIRLATTI



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP Milletvekili Murat Bakan, Anayasa’nın, “Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” maddesini ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun, “Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir” maddesini anımsattı.

Buna karşın MEB’in Kuran kurslarındaki gözetim ve denetim yetkisinin kaldırıldığına dikkat çeken Bakan, şunları söyledi:

“İçeriğinden bağımsız olarak ifade etmek gerekirse dini eğitim çocuğun eğitim sürecinin içindedir ve toplumumuzun bazı kesimleri açısından öncelikli eğitim olarak değerlendirilir. Burada en önemli nokta denetim. Bir internet araması yaptığınızda karşınıza çıkan haberler, denetimin başta çocuğun güvenliği olmak üzere ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Bu noktada dini eğitimde sorumluluk tamamen Diyanet’e bırakılmış. Müzik, resim gibi kursları, hatta sürücü kurslarını dahi denetleyen MEB, Kuran kurslarını denetleyemiyor. Bırakın denetlemeyi, ellerinde veri dahi yok. MEB, bir başka devlet kurumu ile olsa da sorumluluğun bölünüp devredileceği bir makam değildir. Burada denetlenecek olan hepimizin geleceğidir. Bakanlığı çocuklara, velilere, topluma, kanunlara ve Anayasa’ya karşı sorumlu davranmaya davet ediyorum." Diyanet’in resmi verilerine göre, 2015 yılında 15 bin 265 olan 4-6 yaş Kuran kurslarındaki öğrenci sayısı, 2020 yılında ise 181 bin 808’e yükseldi.