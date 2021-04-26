Meclis Başkanı Şentop açıkladı: Ortak kınama hazırlanıyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:24

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

Şentop, burada yaptığı konuşmasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" demesine karşı ortak kınama için hazırlık yapıldığını belirtti.

Şentop, "Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır. İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. Hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. İlmi delillerle gerçeklerle kimin soykırımcı olduğunu yüzlerine haykırmanın zamanı gelmiştir. Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız." ifadelerini kullandı.