Meclis Başkanı 'talimat' verdi: Milletvekillerine araçları aranmadan Meclis'e giriş yok!
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in aracı TBMM girişinde polis tarafından aranmak istendi. Emir, milletvekili araçlarının aranmadan içeri alınmama talimatının TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verildiğini söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un milletvekillerinin Meclis'e girişlerinde araçlarının aranması talimatı verdiği öğrenildi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bugün Meclis'e girmek istediğinde polis engeliyle karşılaştı.
Görüntülerde CHP'li Emir, Meclis'e girişinin neden engellendiğini sorduğunda polisten "Bugünün öneminden dolayı" yanıtını alıyor.
Olayın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan Emir, "Meclis Başkanı, polise milletvekillerinin aracı aranmadan Meclis’e alınmaması talimatını vermiş. Anayasayı ve dokunulmazlığım olduğunu bildiğine göre milli iradeye karşı darbe girişiminde sanırım. Bilsin ki 15 Temmuz’da bu Meclis’e girdim. Hukuksuzluğa pabuç bırakmayız." ifadelerini kullandı.
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