Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Mert Günok açıklaması

10 Ağustos 2021 Salı, 22:11

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, ülkedeki en büyük sorunlardan birisinin kolay ve ucuz yoldan yapılan transferler olduğunu kaydetti:

"Ben taş üstüne taş koyarak gitmeyi tercih edenlerdenim. Hızlı başlayıp sürekli değişim değil. Deneme, iyiyi geliştirme ve yanlışları düzeltme. Ancak sürekli aksiyon bekleniyor. Bu yüzden gel gitler ve yeniden yapılandırmalara gidilmeye çalışılıyor."

"MERT'E ANA KALECİ GİBİ DAVRANACAĞIM"

Kocaman, Beşiktaş'ın hedefinde olduğu iddia edilen kalecisi Mert Günok ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Mert Günok kadroda olduğu sürece ona ana kaleciymiş gibi davranacağım. Ancak öbür taraftan ilgilenen kulüpler olduğunu biliyorum. Şartlar itibariyle herkesin mutlu olabileceği bir sonuç, benim kabul edeceğim durumdur."

Kocaman, Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki Kazakistanlı stoper Ravil Tagir'i 20 ila 25 maçta kullanmak istediğini sözlerine ekledi.